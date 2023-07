«Виявляє літаки на великій відстані»: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул (відео)

Міністр оборони Олексій Резніков показав інноваційну станцію радіоелектронної розвідки українського виробництва РПС-7 Інгул.

Відео він оприлюднив у своєму Twitter.

«РПС-7 Інгул — інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані», — розповів Резніков.

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023

За його словами, інформація, яку допоможе дізнаватися станція, має вирішальне значення для українських артилеристів.

«Наразі станція проходить випробування, перш ніж її можна буде офіційно поставити до української армії», — додав міністр.

