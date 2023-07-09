Росіяни повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС — Гуменюк

Окупанти частково повернулися на позиції, з яких відійшли через затоплення після підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Там, де вода відійшла досить сильно, вони (війська — Прим. ред.) повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями», — розповіла Гуменюк.

Вона додала, що окупанти повертаються на покинуті позиції «дуже неохоче» через важку складну гуманітарну ситуацію.

«Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру», — сказала речниця.

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