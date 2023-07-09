В Керчі поблизу Кримського мосту російське ППО збило крилату ракету — Аксьонов (відео)

У неділю, 9 липня, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські сили ППО збили крилату ракету в районі Керчі.
а його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень немає.
«Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації», — сказав Аксьонов.
В районі Керчі знаходиться незаконно зведений окупантами Кримський міст, що з’єдную півострів з росією. У неділю рух мостом на певний час припиняли, але згодом поновили.
Деякі пропагандистські ЗМІ рф припустили, що саме Кримській міст міг бути ціллю ракети.
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На початку жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух.
Тоді українці створили десятки мемів про Кримський міст, що палає. А «Укрпошта» випустила нову марку з Кримським мостом.
В рф той інцидент назвали терактом, і за пару днів окупанти вчинили масовану ракетну атаку по Україні і, зокрема, центру Києва.
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