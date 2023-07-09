9 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 липня

Сьогодні відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї. В ООН його започаткували у 2001 році, щоб нагадати про загрозу, яку несе надмірне та дестабілізуюче накопичення стрілецької зброї та легких озброєнь для миру та безпеки.

В Аргентині — День незалежності.

У Австралії та Палау — День Конституції.

У Камбоджі — День посадки дерев.

У Канаді — День провінції Нунавут.

Яке релігійне свято 9 липня

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.

День ангела 9 липня

Сьогодні іменини відзначають Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон.

Які історичні події відбулись 9 липня

1357 — король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.

1811 — велика пожежа на Подолі у Києві знищила більшість з 2068 подільських будинків.

1877 — відбувся фінал першого тенісного турніру у Вімблдоні — переможцем став Спенсер Гір.

1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку.

1955 — пісня Rock Around the Clock посіла перше місце в чарті американського журналу Billboard.

1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

1972 — на околицях села Хрестище Харківської області провели перший в Україні ядерний вибух.

2002 — Організація Африканської Єдності офіційно перетворена в Африканський союз.

Хто народився 9 липня

1563 — Ораціо Джентілескі, італійський художник раннього барокко.

1845 — Джордж Дарвін, британський астроном і математик, син натураліста Чарльза Дарвіна.

1927 — П’єр Полен, французький дизайнер меблів, що прославився своїми кріслами і стільцями екстравагантної форми.

1938 — Лія Ахеджакова, радянська і російська акторка театру і кіно.

1956 — Том Генкс американський кіноактор.

1964 — Кортні Лав, американська рок-співачка, дружина Курта Кобейна.

1982 — Сакон Ямамото, японський автогонщик та пілот Формули-1.

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