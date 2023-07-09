9 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 липня
Сьогодні відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї. В ООН його започаткували у 2001 році, щоб нагадати про загрозу, яку несе надмірне та дестабілізуюче накопичення стрілецької зброї та легких озброєнь для миру та безпеки.
В Аргентині — День незалежності.
У Австралії та Палау — День Конституції.
У Камбоджі — День посадки дерев.
У Канаді — День провінції Нунавут.
Яке релігійне свято 9 липня
Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.
День ангела 9 липня
Сьогодні іменини відзначають Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон.
Які історичні події відбулись 9 липня
1357 — король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.
1811 — велика пожежа на Подолі у Києві знищила більшість з 2068 подільських будинків.
1877 — відбувся фінал першого тенісного турніру у Вімблдоні — переможцем став Спенсер Гір.
1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку.
1955 — пісня Rock Around the Clock посіла перше місце в чарті американського журналу Billboard.
1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.
1972 — на околицях села Хрестище Харківської області провели перший в Україні ядерний вибух.
2002 — Організація Африканської Єдності офіційно перетворена в Африканський союз.
Хто народився 9 липня
1563 — Ораціо Джентілескі, італійський художник раннього барокко.
1845 — Джордж Дарвін, британський астроном і математик, син натураліста Чарльза Дарвіна.
1927 — П’єр Полен, французький дизайнер меблів, що прославився своїми кріслами і стільцями екстравагантної форми.
1938 — Лія Ахеджакова, радянська і російська акторка театру і кіно.
1956 — Том Генкс американський кіноактор.
1964 — Кортні Лав, американська рок-співачка, дружина Курта Кобейна.
1982 — Сакон Ямамото, японський автогонщик та пілот Формули-1.
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