На окупованих територія «влада» обіцяє гроші за отримання підлітками паспортів рф

«Адміністрація» на окупованих українських територіях обіцяє гроші за отримання паспортів рф 14-річними підлітками.

Про це пише Спротив.

За отримання паспортів російської федерації 14-річними підлітками, окупанти обіцяють їхнім батькам виплати материнського капіталу.

Повідомляється, що таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації в захоплених регіонах.

Зазначимо, що в росії підлітки отримують паспорт після досягнення 14 років.

У жовтні 2022 року російські окупанти провели на окупованих територіях так звані «референдуми», після чого російська Дума проголосувала за входження» до складу рф окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше Сhas News писав, що росіяни «полюють» за автівками з українськими номерами на окупованій Луганщині.

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