У Києві сталась велика пожежа на АЗС: соцмережі назвали ймовірну причину (фото, відео)

Вдень у неділю, 9 липня, в Києві сталася велика пожежа на АЗС на Броварському шосе.

За даними ДСНС, до гасіння залучили 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. На час гасіння вогню перекрили Броварське шосе. Вогонь вирував на площі 1500 кв. м.

Медики госпіталізували трьох постраждалих. Наймолодшому — 17 років.

В соцмережах із посиланням на свідків подій пишуть, що пожежу спричинило авто, яке влетіло у заправочну колонку.

https://t.me/kievreal1/45133

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.