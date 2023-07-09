76-річний Елтон Джон дав свій останній концерт в кар’єрі: послухайте його прощальні промову й пісню (фото, відео)

Легендарний англійський композитор і співак сер Елтон Джон офіційно завершив свою музичну кар’єру.

Свій останній концерт 76-річний музикант дав ввечері 8 липня 2022 року у Стокгольмі.

Цей виступ завершив прощальне турне Елтона Джона Farewell Yellow Brick Road. Воно почалось ще п’ять років тому, у 2018-му — до коронівірусу і війни в Україні.

Власне, через світову пандемію, а також операцію на нозі Елтон Джон був змушений у 2020-му майже на два роки перервати тур.

Загалом в рамках Farewell Yellow Brick Road музикант дав понад 330 концертів. За оцінками авторитетного музичного журналу Billboard, прощальний тур Елтона Джона став найприбутковішим в історії — загальні збори перевищили $900 млн.

Кар’єра Елтона Джона тривала понад пів століття, за цей час музикант зіграв 4600 концертів по всьому світу.

Останній виступ Елтона Джона 8 липня 2023 року

Наприкінці шоу в Стокгольмі Елтон Джон, сидячі за роялем, сказав свою прощальну промову.

«У мене була чудова кар’єра, в яку неможливо повірити: 52 роки чистої радості грати музику! Але, знаєте, я б не сидів тут, якби не ви. Ви купували сингли, альбоми та компакт-диски — і, що важливіше, ви купували квитки на концерти, а ви знаєте, як я люблю грати наживо. Грати для вас було для мене джерелом цілющої сили, і ви були просто чудові. Дякую!».

Після цього Елтон Джон виконав титульну композицію шоу — Goodbye Yellow Brick Road, яка вийшла ще у 1973 році у однойменному альбомі.

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76-річний Елтон Джон заявив, що більше ніколи не гастролюватиме, хоча не виключив можливість «разового» концерту в майбутньому.

Елтон Джон і Україна

Британський музикант виступив на Майдані Незалежності в Києві у червні 2007 року — благодійний концерт був спряований на підтримку ВІЛ-інфікованих.

Ще один благодійний концерт у Києві — також присвячений боротьбі зі СНІДом — Елтон Джон дав напередодні фіналу футбольного Євро-2012.

Із перших днів повномасштабної війни росії в Україні британський музикант виказував підтримку нашій країні. Елтон Джон публікував фото синьо-жовтого прапора на своїй сторінці в соцмережах та закликав зупинити війну. Також співак перерахував на підтримку України $125 тис.

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