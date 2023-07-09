Кличко розповів, скільки мирних киян загинуло з початку війни

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, скільки в столиці загинуло мирних мешканців і зруйновано будинків з початку повномасштабної російської агресії.

Ці дані Кличко навів в ефірі телеканалу «Київ».

«У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано та понад 170 людей загинуло мирного населення», — поінформував Кличко.

За словами мера, зі 170 загиблих киян — семеро дітей.

«Путіну потрібна територія. Йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення», — сказав Кличко.

Раніше Сhas News повідомляв, що у неділю, 9 липня, в Києві сталась велика пожежа на АЗС.

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