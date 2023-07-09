10 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 липня

Сьогодні у світі відзначають День Ніколи Тесли. Вчений здійснив десятки проривів у виробництві, передачі та застосуванні електроенергії, винайшов перший двигун змінного струму та розробив технологію генерації та передачі змінного струму.

Тесла народився 10 липня 1856 року у Хорватії, яка тоді була частиною Австро-Угорщини.

На Багамських Островах — День Незалежності.

У Монголії — День прапора.

У Мавританії — День збройних сил.

Яке релігійне свято 10 липня

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять преподобного Самсона.

День ангела 10 липня

Сьогодні іменини відзначають Амвросій, Георгій, Іоанна, Мартін, Самсон.

Які історичні події відбулись 10 липня

1547 — у Королівстві Франція пройшла остання офіційно дозволена королем дуель.

1878 — в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток.

1934 — в СРСР створена система таборів ГУЛАГ.

1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія.

1949 — внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 тис. осіб.

1989 — у Междурєченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас.

1984 — на пресконференції у Мілані радянський режисер Андрій Тарковський заявив, що залишається на Заході.

1985 — французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації «Грінпіс».

1994 — Леоніда Кучму обрали президентом України, а олександра лукашенка — президентом Білорусі.

Хто народився 10 липня

1509 — Жан Кальвін, французький протестантський проповідник та засновник кальвінізму.

1830 — Каміль Піссарро, французький художник.

1856 — Нікола Тесла, американський винахідник і фізик.

1871 — Марсель Пруст, французький письменник.

1888 — Джорджо де Кіріко, італійський художник і графік.

1955 — Леонід Буряк, український футболіст і тренер.

1982 — Влад Яма, український танцівник.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.