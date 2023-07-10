Вночі росіяни атакували балістикою Миколаїв: що відомо про наслідки обстрілу

У ніч на 10 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Постраждав об’єкт інфраструктури.

Росіяни атакували місто близько 01:00, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об’єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М», — йдеться в повідомленні.

Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що відповідні служби район, який вночі потрапив під обстріл. Наразі пошкоджень у житлових будинках не виявили. Наслідки атаки уточнюють.

Повітряна тривога в Миколаєві пролунала о 1:01 і тривала до 1:38.

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