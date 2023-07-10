З 11 липня в Україні обмежать продаж сигарет: що буде під забороною

З 11 липня в Україні заборонять палити електронні сигарети у громадських місцях та обмежать продаж тютюнових виробів.

Про це йдеться у проєкті № 1978, який вносять зміни до антитютюнового законодавства, повідомляли у Держспоживслужбі.

Так, зміниться наступне:

забороняється реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

встановлять штраф за їхню реалізацію неповнолітнім особам, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10200 грн ;

а в разі повторного протягом року порушення — ; заборонять продаж ароматизованих сигарет;

вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.

Chas News розповідав, де куріння заборонене та у яких місцях все ж можна буде палити.

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