Окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові: є загиблі (фото, відео)

У ніч на 10 липня окупанти вдарили керованою авіабомбою по пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, чотири людини загинули на місці — жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

Ще 13 людей госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості, розповіли в Офісі Генпрокурора.

У поліції уточнюють, що окупанти поцілили в міську школу, у якій люди отримували гуманітарну допомогу. Удар зруйнував будівлю майже повністю.

«Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху», — розповіли у поліції.

Станом на ранок 10 липня рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть перебувати люди.

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