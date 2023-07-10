89% українців хочуть, аби Україна була частиною НАТО

Абсолютна більшість українців хотіли б бачити Україну в складі НАТО.

Так вважають 89% громадян, свідчать дані опитування КМІС, яке проводили з 26 травня по 5 червня.

Вступ до Альянсу підтримують у всіх українських регіонах — від 79% на сході до 93% на заході.

Лише 18% громадян думають, що можна було б відмовитися від вступу до НАТО задля миру, 76% українців вважають таку поступку неприйнятною.

За заміну вступу до НАТО безпековими гарантіями виступають 29%, тоді як 58% наполягають на членстві в НАТО. Тоді як у травні 2022 року думки розділилися майже порівну: 39% наполягали на лише вступі до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього «гарантії безпеки».

Попереднє опитування КМІС свідчить про те, що майже 80% українців хочуть закриті кордони та візи з рф.

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