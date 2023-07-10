В Україні розпочали будівництво заводу з виробництва Bayraktar, – міністр

Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
Читай також: Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону – НБУ
“Щодо заводу, то почали вже будівельні роботи, завод почав будуватися на практиці, а не тільки у меморандумі. Але у меморандумі йдеться не лише про це виробництво, про яке я поки що не можу розповісти”, – наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Нагадаємо, що 8 липня в межах візиту президента України в Туреччину був підписаний із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.
“Мова йде про виробництво на території України, це той самий великий завод “байрактарів” про який, ще декілька років тому домовлялися, потім були зупинки, потім були скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків”, – уточнив міністр.
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення
- Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
- Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
- G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
- Соціальні служби в Європі вилучили 240 дітей з українських родин – Офіс омбудсмена
- Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО