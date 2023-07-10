В Україні розпочали будівництво заводу з виробництва Bayraktar, – міністр

Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Щодо заводу, то почали вже будівельні роботи, завод почав будуватися на практиці, а не тільки у меморандумі. Але у меморандумі йдеться не лише про це виробництво, про яке я поки що не можу розповісти”, – наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, що 8 липня в межах візиту президента України в Туреччину був підписаний із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.

“Мова йде про виробництво на території України, це той самий великий завод “байрактарів” про який, ще декілька років тому домовлялися, потім були зупинки, потім були скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків”, – уточнив міністр.