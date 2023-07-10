В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar — Камишін

В Україні почалося будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Якщо говорити про завод Bayraktar, про який уже кілька років йдуть розмови в Україні, то щодо цього заводу вже почалися будівельні роботи. Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумах», — зазначив він.

Міністр додав, що йдеться про виробництво на території України. Він уточнив, що вироблятимуть й інші речі, про які поки не можна говорити.

«Щодо заводу були переговори, потім були зупинки, скандали. Цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», — резюмував міністр.

Нагадаємо, Київ та Анкара підписали угоду, щодо будівництва заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні, ще на початку лютого 2022-го. У серпні торік стало відомо, що Baykar уже придбала в Україні земельну ділянку для будівництва заводу, який вироблятиме безпілотники Bayraktar.

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