«OY YA»: STASYA представляє потужний гімн сили та незламності – ВІДЕО

Неординарна авторка та виконавиця STASYA презентувала свій новий трек «OY YA», який став гімном для всіх, хто не зупиняється перед життєвими труднощами, а завжди рухається вперед.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.
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«OY YA» – це музичний твір, що випромінює силу, впевненість і непохитну волю досягати мети, незалежно від усіх перешкод, що можуть зустрітися на шляху. У цій пісні авторка наполегливо закликає нас не здаватись, боротися та досягати успіху. Навіть у найтемніші часи, коли здається, що все йде не за планом, важливо залишатись вірними собі і не дозволяти згаснути світлу мрії у наших серцях.
“OY YA” – це пісня, в якій я закликаю кожного не здаватись, йти до своїх цілей та мрій, не дивлячись на життєві перепони та на підлість людей, які можуть збивати вас з правильного шляху. Боріться за краще майбутнє та впевнено крокуйте до успішного щасливого життя!” – коментує STASYA
Трек передає незламність та наполегливість самої виконавиці, а також викликає особливі почуття у слухачів. Голос співачки відтворює емоції та визначає настрій пісні, а аранжування надає композиції потужності.
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