В Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині (фото)

В Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дівчинці.

Про це повідомляє Інститут серця при Міністерстві охорони здоровʼя.

«Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре», — ідеться в повідомленні.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров. Про подробиці пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні вперше успішно пересадили кістковий мозок від неродинного донора дорослій пацієнтці.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.