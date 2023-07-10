Vogue Ukraine Edition презентувало нову книгу “Сучасна українська проза та поезія”

Видання Vogue Ukraine Edition презентувало книгу “Сучасна українська проза та поезія”, до якої ввійшли нові твори 18 авторів, написані українською та перекладені англійською мовою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Чи може “глянець” під час війни у своїй країні стояти осторонь, продовжуючи працювати, як і раніше, виключно з модною тематикою? Позиція Vogue Ukraine Edition – звісно ж, ні. Нині мета видання – не лише говорити про моду, але й створювати моду на українське у світі, і ця позиція мені надзвичайно імпонує”, – зауважила вона.

Окрім цього, за її словами, нещодавно видання презентувало книгу “Сучасна українська проза та поезія”. До неї увійшли нові твори 18 письменників і письменниць, написані українською та перекладені англійською мовою. Проілюструвала збірку фотографка й художниця українського походження Олена Ємчук.

“Це чудовий спосіб познайомити друзів чи колег за кордоном з українською культурою. Адже всі твори враховують сучасний контекст: частина з них написана до війни, решта – уже в розпал повномасштабного вторгнення. А ще це хороший варіант для тих, хто хоче відкрити для себе нових авторів у форматі коротких творів, щоб потім зануритися в чиюсь творчість глибше”, – наголосила Зеленська.

Як зазначила перша леді, книга має й благодійну мету: частину коштів від продажу спрямують на реабілітацію жінок-військових, якими опікується ГО “Жіночий ветеранський рух”.

“Українська література, безперечно, збагачує світову культуру. Тож, коли “глянець” зі світовим ім’ям дає їй майданчик для спілкування з читачами, це означає, що Україну чутимуть і розумітимуть іще більше людей”, – підкреслила вона.

Також за словами Зеленської, “говорити зі світом мовою мистецтва навіть під час жорстокої, не нами спровокованої війни означає говорити мовою гуманізму. І це те, що кардинально відрізняє нас від нападника”.