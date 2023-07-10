На Сумщині евакуюють людей з 5-км зони прикордоння з росією

Через постійні обстріли росії і загибель цивільних людей Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про евакуацію людей з 5-км прикордонної зони.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

ОВА готує відповідне розпорядження.

«Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, обʼєкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки, а головне — гинуть люди. Якщо загалом із січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинули 35 цивільних, то за останній місяць — 17, з яких одна дитина», — повідомив Володимир Артюх, голова Сумської ОВА.

За його словами, в умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані обʼєкти, бо ворог обстрілює навіть ремонтні бригади.

«Перебування в 5-кілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку. Виходячи з цього, Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації», — додали в ОВА.

Наразі проводиться підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу життя подалі від кордону, у безпечних районах.

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