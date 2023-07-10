Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні

Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки протягом наступних 12 тижнів.

Про це виданню CNN заявив Армін Паппергер, гендиректор концерну.

Компанія також навчатиме українців обслуговувати виготовлені на заводі танки та іншу броньовану техніку. За словами гендиректора, на новому заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.

«[Українці] повинні допомагати собі самі. Якщо вони будуть постійно чекати допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років… — це неможливо», — сказав Паппергер.

Німецький виробник зброї Rheinmetall та Україна: деталі співпраці

На початку 2023 року компанія повідомила про намір відкрити в Україні завод, здатний виробляти близько 400 танків на рік.

У березні цього ж року повідомлялось, що концерн Rheinmetall веде перемовини про будівництво танкового заводу в Україні.

Український концерн «Укроборонпром» раніше повідомляв, що спільно з Rheinmetall планують запустити спільне підприємство у липні поточного року. Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні.

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