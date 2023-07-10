ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль — Сирський

У Бахмуті Донецької області, де точаться важкі бої, російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.
Про це у Telegram розповів Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України.
«Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони», — розповів він.
Крім того, за словами Сирського, робота продовжується біля Бахмута та на Бахмутському напрямку.
«На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій», — додав він.
Генерал також показав, як аеророзвідка виявила позицію росіян з ПТУРом і воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.
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Нагадаємо, що від початку контрнаступу ЗСУ на Бахмутському напрямку змогли звільнити понад 24 км². За останній тиждень Сили оборони деокупували 4 км². Зокрема ЗСУ мають успіхи на північних підступах до Бахмута. Працюють снайперські групи.
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