ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль — Сирський

У Бахмуті Донецької області, де точаться важкі бої, російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

Про це у Telegram розповів Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України.

«Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони», — розповів він.

Крім того, за словами Сирського, робота продовжується біля Бахмута та на Бахмутському напрямку.

«На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій», — додав він.

Генерал також показав, як аеророзвідка виявила позицію росіян з ПТУРом і воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

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Нагадаємо, що від початку контрнаступу ЗСУ на Бахмутському напрямку змогли звільнити понад 24 км². За останній тиждень Сили оборони деокупували 4 км². Зокрема ЗСУ мають успіхи на північних підступах до Бахмута. Працюють снайперські групи.

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