У Білій Церкві сталися сутички між містянами та представниками УПЦ МП (фото, відео)

У понеділок, 10 липня у Білій Церкві (Київська область), прихильники УПЦ МП спільно зі священниками чинили опір місцевим мешканцям через небажання передати Спасо-Преображенський собор у користування ПЦУ.

Зокрема, представники Української православної церкви Московського патріархату забарикадували двері (заварили їх зсередини металевим щитом), а один зі священників вогнегасником відганяв людей, які прийшли вимагати від них звільнити собор.

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Людям все ж вдалося потрапити у храм, а на місце прибули поліцейські загони.

Священники Московського патріархату забрали із собою майже всі ікони. Митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) зазначив, що вони цим почали займатися ще з травня.

Від 30 червня законним користувачем Спасо-Преображенського собору в Білій Церкві стало Управління Білоцерківської єпархії ПЦУ.

Також митрополит Євстратій додав, що «шоу» влаштували «за вказівкою митрополита МП Августина Маркевича, двічі нагородженого орденами рф», і заявив, що розцінює такі дії «як свідому проросійську провокацію».

Нагадаємо, на початку квітня священники УПЦ МП у Чернівецькій області з ломом та вогнегасниками не пускали вірян до храму відспівати полеглого бійця.

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