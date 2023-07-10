Бойовика «ЛНР», який брав участь у захопленні Лисичанська засудили до 13 років в’язниці

Бойовика «ЛНР», який воював проти ЗСУ в Луганській області та брав участь у захопленні Лисичанська засудили до 13 років в’язниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, бойовик — місцевий житель, який з квітня 2019 року активно обстрілював позиції українських військ на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення росії приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу зс рф.

У лавах загарбників він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Лисичанському напрямку та захоплював українські населені пункти в Луганській області.

Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року.

На підставі зібраних військовою контррозвідкою та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Суд призначив йому 13 років тюрми з конфіскацією майна.

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