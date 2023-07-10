У Маріуполі окупанти установили боєкомплекти біля шкіл та житлових будинків

Російські військові почали розміщати свої боекомплекти біля шкіл та житлових багатоповерхівок в окупованому Маріуполі.

Про це у Telegram повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя.

За словами місцевих, щонайменш два подібних склади було розташовано у місті. Один в районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди два дні поспіль росіяни завозять вантажівками БК. Загалом було нараховано щонайменш 12 автомобілів.

Другий такий склад знаходиться в районі однієї зі шкіл Приморскього району.

«Така тактика нова та раніш окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з пром зони Маріуполя», — пише Андрющенко.

Ймовірно, таким способом окупанти намагаються максимально убезпечити склади від уражень «бавовною».

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