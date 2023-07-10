ЄС ще на рік продовжив безкоштовний роумінг для українців

Європейська комісія ще на рік продовжила безкоштовний роумінг для українців. Ідеться угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами.

Таким чином біженці з України зможуть залишатися на зв’язку за кордоном.

Ця угода передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.

У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до цієї угоди.

Паралельно Євркомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада ЄС ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, що угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами було вперше підписано у квітні 2022 року. Договір передбачав взаємне зниження тарифів у роумінгу.

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