Повінь – зміна системи

Menu
Close

ЄС ще на рік продовжив безкоштовний роумінг для українців

10.07.2023

Європейська комісія ще на рік продовжила безкоштовний роумінг для українців. Ідеться угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами.

Таким чином біженці з України зможуть залишатися на зв’язку за кордоном.

Ця угода передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу. 

У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до цієї угоди.

Паралельно Євркомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада ЄС ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, що угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами було вперше підписано у квітні 2022 року. Договір передбачав взаємне зниження тарифів у роумінгу.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини та публікує дивовижні історії. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 