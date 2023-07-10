У Краснодарі застрелили командира підводного човна Станіслава Ржицького

У Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького, заступника начальника з мобілізаційної роботи.

Про це повідомяє російський Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, Ржицького вбили о 7 ранку під час ранкової пробіжки. У нього нібито випустили кілька куль, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Убивця втік.

Ржицького також звинувачували в тому, що він керував підводним човном «Краснодар», який обстрілював Вінницю «Калібрами» у липні минулого року.

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