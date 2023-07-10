Гурт Kozak System презентував потужну пісню “Українське сонце”

Гурт Kozak System видав сингл “Українське сонце”. Автором нової пісні став трубач гурту Сергій Соловій. На пісню “Українське сонце” на YouTube презентовано кліп, який зняла режисерка Вікторія Квітка.
“Коли зійде українське сонце, росія провалиться в темну безодню. Так приблизно колись сказав Джохар Дудаєв – воїн світла, борець за незалежність Чечні від російськоі імперіі. Цей час настав. І хоча росія ще в конвульсіях, українське сонце вже зійшло. Ми вистояли найважчі дні війни. Ми переламали хребта російській армії. Ми запалили вогонь перемоги над злом. Ми народжуємось, росія вмирає. Я знаю, що настане момент, коли з усіх гучномовців країни замість тривожних сирен зазвучить гімн України. І цей час наближається. Триматися і навалювати!” Іван Леньо, лідер гурту KOZAK SYSTEM
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