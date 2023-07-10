11 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 липня

Сьогодні відзначають Всесвітній день народонаселення. Його заснували в ООН у 1989 році на згадку про день, коли населення планети перевищило позначку 5 млрд осіб у 1987-му. Свято започаткували з метою привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку та пошуку рішення загальних проблем.

Також сьогодні святкують Всесвітній день шоколаду. У 1995 році свято започаткували у Франції. Згодом, цей день почали відзначати в Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах як всередині ЄС, так і за його межами. В Україні святкування Дня шоколаду набуло найбільшої популярності у Львові.

У Монголії — Національне свято Наадам — День Народної Революції.

Польща відзначає Національний день пам’яті жертв Волинської трагедії.

У Китаї — Національний день моря.

У Бельгії — День фламандської спільноти.

У Кірибаті — День Євангелія.

В Аргентині сьогодні відзначають День бандонеона, музичного інструмента, що є різновидом гармоніки. Свою назву бандонеон на честь його винахідника Генріха Банда. Бандонеон є типовим інструментом в ансамблях танго — національного танця Аргентини.

Дату святкування Дня бандонеона встановили у день народження музиканта Анібала Тройло (1914—1975), відомого як Пічуко. Він був гравцем на бандонеоні, композитором, аранжувальником і лідером оркестру.

У Північній Ірландії ніч з 11 на 12 липня називають Одинадцятою ніччю, або Ніччю багать. Це ніч напередодні протестантського свята Ольстера. Цієї ночі у протестантських районах запалюють високі багаття, влаштовують вуличні вечірки і марші оркестрів.

Яке релігійне свято 11 липня

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять перенесення мощей безсрібників Кира й Івана.

Кир народився в Олександрії, вивчився на лікаря. Він безкоштовно лікував усіх, хто приходить до нього за допомогою. А також звертав до християнства язичників.

Коли за імператора Діоклетіана почались гоніння на християн, Кир пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво і продовжив зцілювати хворих своїми знаннями й молитвами. А Іван був учнем Кира.

Якось Кир дізнався, що у Канобі, у Нижному Єгипті, гонителі піддають тортурам святу Афанасію з трьома дочками. Кир разом з Іваном пішли в це місто, щоб підтримати жінок. Але там їх також схопили і почали катувати на очах жінок. Однак ті не зреклися своєї віри, за що їм відрубали голови.

А згодом таку ж мученицьку смерть прийняли й святі чудотворці та безсрібники Кир та Іван.

Також сьогодні останній день Петрового посту.

День ангела 11 липня

Сьогодні іменини відзначають Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.

Які історичні події відбулись 11 липня

1576 — англійська експедиція мореплавця Мартіна Фробішера відкрила Гренландію.

1700 — в Німеччині заснували Берлінську академію наук.

1804 — відбулась найвідоміша дуель у США. Тоді американський віце-президент Аарон Берр смертельно поранив супротивника Джорджа Вашингтона і першого міністра фінансів США Александра Гамільтона.

1890 — відбулися перші в історії Японії парламентські вибори.

1921 — після понад двох років перемир’ям закінчилась англо-ірландська війна.

1960 — у Чехословаччині оголошено про перемогу соціалізму, країну перейменовано на Чехословацьку Соціалістичну Республіку.

1960 — Франція погодилася надати незалежність у серпні поточного року Дагомеї (зараз — Бенін), Нігеру, Верхній Волті (Буркіна-Фасо), Берегу Слонової Кістки (Кот-д’Івуар), Чаду, Центральній Африці (Центральноафриканська Республіка) та Конго.

1991 — в Японії вбито Хітосі Ігарасі, перекладача роману «Сатанінські вірші» Салмана Рушді японською мовою.

1987 — чисельність населення на Землі перевищила 5 млрд людей.

2001 — американський концерн Polaroid оголосив про своє банкрутство.

2008 — компанія Apple відкрила iPhone App Store.

Хто народився 11 липня

1657 — Фрідріх I, курфюрст Бранденбурзький, перший король Пруссії.

1903 — Рудольф Абель (справжнє ім’я — Вільям Фішер), радянський розвідник.

1934 — Джорджо Армані, італійський дизайнер.

1959 — Сьюзанн Вега, американська співачка.

1959 — Річі Самбора, американський гітарист, учасник рок-гурту Bon Jovi.

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