В Україні з’явились автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю

Проєкт “Автошколи для осіб з інвалідністю” презентували у рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської “Без бар’єрів”. У заході взяли участь керівництво МВС, перша леді, слухачі та інструктори автошколи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Це та безбар’єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов’язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців в усіх сферах. Важко переоцінити цей проєкт зараз, коли через російські атаки в нас щодня стрімко більшає людей з інвалідністю — молодих, активних, сповнених планів”, — зазначила перша леді.

У автошколах для людей із інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання в дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси.

Записатися до однієї з п’яти автошкіл можна на сайті МВС

Перша леді на презентації автошколи для людей з інвалідністю, 6 липня 2023 року. Фото: Суспільне

“Ми знаємо що зараз дуже багато людей повернеться з війни з інвалідністю. Потреба в таких автошколах, очевидно, є, тому що, на превеликий жаль, кількість людей з інвалідністю зростає — і серед військових, звісно в першу чергу, і серед цивільного населення”, — сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, ті автошколи, які сьогодні презентують, розраховані і на тих, хто має вроджену інвалідність, або отримав таку інвалідність ще до війни. Перше, що потрібно зробити такій людині, — це отримати медичну довідку, яка дозволяє керувати транспортним засобом. Після цього потрібно звернутися в автошколу для проходження теоретичного і практичного курсу.

“Якщо людина, наприклад, вже має посвідчення водія і хоче у зв’язку з отриманою інвалідністю покращити свої навики водіння транспортним засобом, то вона може пройти тільки практичний курс”, — пояснила посадовиця.

Павліченко розповіла, що станом на сьогодні на базі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ вже функціонує п’ять таких автошкіл, які максимально адаптовані для людей з інвалідністю.

“Ми проводили перший такий тестовий набір. І в рамках тестового набору 22 особи з інвалідністю вже зараз проходять навчання на різних етапах. Хтось прийшов теоретично, хтось практично, хтось отримав посвідчення водія”, — сказала посадовиця.

Вона додала, що МВС кожного разу буде проводити опитування, щоб зрозуміти, що потрібно покращити. А також буде аналізувати ситуацію, щоб зрозуміти, скільки таких автошкіл потрібно.

“Очевидно, що такі автошколи дійсно потрібні, щоб були в кожній області”, — сказала заступниця міністра.

Як повідомили в МВС, на базі ЗВО системи МВС уже працюють 5 автошкіл для людей із інвалідністю:

у Києві,

Кам’янці-Подільському,

Кропивницькому,

Львові

та Дніпрі.

Комплексна послуга адаптації людей із інвалідністю до керування транспортними засобами складається з:

отримання навичок керування автомобілем (проходження теоретичного та практичного курсу навчання водіння автомобілем з ручним керуванням) на базі адаптованих автошкіл закладів освіти МВС;

складання іспитів та отримання посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС, доступних для людей з інвалідністю.