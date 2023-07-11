ППО збила вночі 26 із 28 дронів-камікадзе — Повітряні сили

В ніч на 11 липня українські військові збили 26 запущених російськими окупантами дронів-камікадзе Shahed 136/131. Окупанти запустили безпілотники з південного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи в зоні відповідальності повітряних командувань «Південь» і «Центр» силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових сил оборони знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala», — ідеться у повідомленні.

Також напередодні Повітряні сили знищили російський вертоліт (тип уточнюють), три ударні безпілотники «Ланцет» і чотири розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня.

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