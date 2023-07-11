У НАТО затвердили план оборони на випадок нападу з боку Росії

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу сьогодні 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як союзники реагуватимуть на можливе вторгнення Російської Федерації.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що протягом десятиліть в Альянсі не бачили реальної загрози з боку пострадянської Росії, однак на Заході переглянули свою позицію на тлі російського вторгнення в Україну.

Як пише видання Reuters, раніше Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр. Станом на сьогодні відповідний план оборони затвердили.