Примусової евакуації з прикордоння Сумщини не буде — ОВА

Евакуація жителів прикордоння Сумської области не буде екстренною та примусовою. Люди матимуть право обирати — чи їм виїжджати у безпечне місце, чи далі залишатися у населених пунктах, які обстрілюються росіянами.

Про це на брифінгу заявив Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.

«Евакуація розпочнеться у плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця», — пояснив Артюх.

Крім того, Артюх додав, що перед евакуацією відповідна комісія та він особисто мають переконатися у готовності нових місць переселення жителів прикордоння та готовності всіх служб до безпечної евакуації.

«У нас багато населених пунктів, які розташовуються на другій і третій лінії від межі зіткнення. Там можна створювати мікрорайони, щоб переселяти людей туди вулицями. Ці речі треба швидше робити, прораховувати», — додав Артюх.

Також зазначається, що переміщення проводитиметься у взаємодії з військовими.

Що передувало

Напередодні, 10 липня Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації жителів населених пунктів області у 5-км прикордонній зоні з рф.

В області з початку 2023 року від російських обстрілів загинули 35 цивільних. Зокрема, за останній місяць 17 людей, серед яких одна дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах. В ОВА говорять, що люди гинуть не тільки від російських обстрілів, а й через діяльність диверсантів, які проникають з росії.

За підрахунками ОВА, у 5-км зоні проживає близько 20 тис. жителів. Тож евакуація стосуватиметься 15 громад у чотирьох районах області.

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