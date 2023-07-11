СБУ перехопила розмови агентів фсб, які готували теракти на Запоріжжі (фото, відео)

Служба безпеки України викрила двох агентів рф з оперативними псевдонімами «Ворон» і «Доцент». Вони готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

СБУ оприлюднила записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Нацполіції.

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Аби здійснити теракт, фсб планувала переправити своїм агентам «посилку» з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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