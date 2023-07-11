В Україні формують кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та на Донбасі 

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела міжвідомчу нараду щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. В тому числі працівників освітньої та медичної галузей.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ
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Зазначається, що в заході взяли участь голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина, Постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева, представники від Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я й інших зацікавлених органів.
03 липня запрацювала інформаційно-комунікаційна система “Резерв для державної служби на деокупованих територіях”. На платформі reserve.nads.gov.ua кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.
Повідомляється, що за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб. Майже 80% із них обирають Крим.
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