В Україні формують кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та на Донбасі 

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела міжвідомчу нараду щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. В тому числі працівників освітньої та медичної галузей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Зазначається, що в заході взяли участь голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина, Постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева, представники від Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я й інших зацікавлених органів.

03 липня запрацювала інформаційно-комунікаційна система “Резерв для державної служби на деокупованих територіях”. На платформі reserve.nads.gov.ua кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.

Повідомляється, що за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб. Майже 80% із них обирають Крим.