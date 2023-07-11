Україна націоналізувала мільярдні активи російських олігархів

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них п’ять обленерго, готелі, ТЦ, добувне підприємства, акції банку.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що працівники Бюро викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур наближені до путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність України надійшли:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9 %), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також сім готелів (мережа Premier) та ТРЦ «Метроград» та «Метрополіс» — загальною вартістю 2 млрд грн (належали Євгенію Гінеру);

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінера).

ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 млрд грн);

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад $350 млн (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Ідеться про 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

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