Фестивальний липень: що було на «Стадіоні Культури»

«Займи своє місце на “Стадіоні Культури”» — під таким закликом новий простір культурної свідомості об’єднав відвідувачів на Льодовому стадіоні 8 та 9 липня. Не дивлячись на дощ у перший день, за ці вихідні ком’юніті мало нагоду співати пісні, плести маскувальну сітку, розбирати електронки для створення павербанків, надихатися, купувати мерч фондів, обіймати друзів і головне — насолоджуватися мистецтвом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Липневий “Стадіон Культури” показав усім, що незважаючи на навколишні обставини, треба продовжувати проживати кожен момент життя.

І перший день був шаленим, адже погода хотіла змінити розклад івенту, але TVORCHI, Brykulets та Nazva своїми піснями змусили танцювати усіх під дощем, дійство було по-справжньому фестивальним.

Хедлайнерами другого дня стали музичний інді-фольк-дует Tember Blanche та київський гурт Ziferblat.

Лекторій, тим часом, був переповнений, адже цікаві лекції від спікерів Projector Institute, нікого не залишили байдужим. Крім того, Даша Коломієць розказала про свій тур США та як підтримувала Україну, а Віталій Гордієнко презентував фільм про Володимира Івасюка і розкрив секрети створення роботи. У лекторії говорили про актуальне, про те, що турбує кожного сьогодні.

Було й багато майстер-класів, зокрема, як малювати картини алкогольними чорнилами, як створювати абстрактні картини, а також усі могли відвідати «Живопис на холсті “Картина-афірмація”» від художниці Анни Іноземцевої. Крім того, Роман Щербан зібрав аншлаг на груповій арт-терапії з колажування.

У мистецькому просторі цього разу був представлений проєкт “Спільний Спадок”, який рятує старовинні народні речі та передає їх музеям.

9 липня вперше на івенті відбувся розмовний клуб англійської мови Networking Speaking Club, де гості заходу з допомогою менторів змогли підтягнути розмовну англійську.

Познайомитись із “непрямими” донатами можна було на благодійному корнері “Стадіону Культури”, де відвідувачі купували мерч і дізнавались більше інформації про фонди.

Цього разу “Стадіон Культури” приймав етап Чемпіонату України з баскетболу 3х3 від Федерації баскетболу України — це було вперше, але всі зацінили таку інтеграцію.

Багато українців втратили дім та роботу від 24 лютого, тому Projector Institute дав можливість безоплатно здобувати освіту в Creative & IT Індустріях, головною благодійною метою липневої події став збір на безоплатну освіту для українок від Projector Institute.

Загалом, за два дні липневий “Стадіон Культури” об’єднав більше 4000 відвідувачів.

Вже зараз відомі наступні дати події. Втретє «Стадіон Культури» відбудеться 12-13 серпня. Деталі будуть висвітлені в соціальних мережах, тож уважно слідкуйте за анонсами на сторінці.