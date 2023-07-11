Детонувало до світанку. Мер Мелітополя розповів про нічну «бавовну» в глибокому тилу окупантів

В ніч на 11 липня у тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області лунали вибухи. Ймовірно, підірвали склад боєприпасів росіян.

Про це у Telegram повідомив Іван Федоров, мер Мелітополя.

«Нічна бавовна у «глибокому тилу». Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку», — заявив Федоров.

І додав, що чекає на подробиці від Генштабу.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук опублікував карту, на якій позначене місце розташування боєкомплекту окупантів, натякнувши, що ворожого БК, ймовірно, вже немає.

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