Привітання зі святом Петра і Павла 2023: вірші та картинки

12 липня українці вшановують двох апостолів — Петра і Павла, але в народі це свято називають скорочено “Петра”.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні вірші та привітання до свята – Петра і Павла.
Картинка зі святом Петра і Павла 2023
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Вітаємо із величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро бажамо вам, бажаємо Божої опіки та добра у Ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.
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Привітання у прозі – Петра і Павла 2023
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Прийміть найкращі побажання у світлий день Петра й Павла! Нехай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!
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Картинка зі святом Петра і Павла 2023
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Сьогодні Павла і Петра
Вітаю я з ранку,
Багато радості бажаю,
Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,
Щоб тілом і душею
У всьому було добре!
І Петра і Павла
Я сьогодні славлю.
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Картинка зі святом Петра і Павла
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
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В це свято вітаю,
Добра вам щиро бажаю,
Багатьох років і сильного роду,
І забудьте про негоду.
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Картинка зі святом Петра і ПавлаКартинка зі святом Петра і Павла 2023Картинки – з Днем Петра і ПавлаКартинка, привітання зі святом Петра і Павла 2023
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Вітаємо вас зі світлим святом! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров’я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.
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Зі святом Петра і Павла 2023Картинка, привітання зі святом Петра і Павла
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Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаю міцного здоров’я, щастя й добробуту. Нехай завжди буде благословенна наша рідна Україна, а свято Петра і Павла ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.
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З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
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Картинка зі святом Петра і Павла
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З Петром і Павлом
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
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Щиро вітаю тебе, любий друже, з величним святом Петра і Павла. Нехай Бог обороняє від лихого, а дух твій буде сильним та палким. Будь щасливішим від усіх!
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Картинка, привітання зі святом Петра і Павла
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