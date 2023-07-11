Інаугураційне засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 12 липня – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком Вільнюського саміту повідомив, що інаугураційне засідання Ради Україна-НАТО відбудеться завтра, 12 липня. Очікується, що союзники Альянсу обговорять шлях України до членства в НАТО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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“Завтра ми проведемо інаугураційне засідання Ради НАТО-Україна. Це буде новий орган, який забезпечить, щоб ми зустрічалися на рівних з Україною та всіма союзниками по НАТО, а також це Рада, яка може приймати рішення”, – заявив Столтенберг.

За словами Генсека такий крок сприятиме зміцненню політичних зв’язків та надішле “сильний сигнал” Україні від країн Альянсу. Крім цього, Столтенберг висловив впевненість, що на саміті будуть прийняти “рішучі” рішення щодо підтримки України, зокрема щодо її шляху до членства в Альянсі.

“Я впевнений, що ми приймемо рішучі та спільні рішення щодо України як щодо підтримки, так і для посилення нашої допомоги. Я також впевнений, що в питанні членства союзники ще раз підтвердять, що Україна стане членом (НАТО, – ред.)”, – наголосив він.

Столтенберг також відзначив, що у засіданні Ради візьме участь президент Володимир Зеленський. За його словами, лідери Альянсу надішлють “спільний позитивний сигнал” щодо членства України в НАТО. Однак, він відмовився уточнити деталі щодо того, що саме обговорюватимуть під час засідання, оскільки комюніке від союзників Альянсу буде опубліковано сьогодні, 11 липня.

“Але я можу сказати чітко: сигнал від союзників НАТО буде спільним, сильним, позитивним. Він стосуватиметься як шляху України до членства, так і на нагальних питаннях – продовження військової допомоги. Тому, що якщо ми не запевнимося у тому, що Україна переможе, жодного питання про членство не стоятиме”, – підсумував Генсек.