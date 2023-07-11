Щонайменше 14 російських генералів підтримують ватажка «вагнерівців» Пригожина — Данілов

Щонайменше 14 російських генералів підтримують ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина і не хочуть йти за російським диктатором володимиром путіним.

Про це у коментарі виданню Reuters заявив Олексій Данілов, секретар РНБО.

«Є багато командирів, які симпатизують «Вагнеру» і не хочуть йти за Путіним», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що путін зустрічався із Пригожиним 29 червня в Кремлі.

За офіційною версією, путін дав оцінку дій ПВК «Вагнер» на фронті, а також щодо заколоту, «вислухав пояснення» командирів ПВК і запропонував їм «варіанти працевлаштування та бойового застосування».

Нагадаємо, раніше ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив, чому розпочав і закінчив заколот у росії.

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