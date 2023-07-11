Суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця на блокпості — висновок експертизи

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який на смерть збив військового на блокпості в Києві, був напідпитку.

Про це повідомили у ДБР.

«Суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах», — йдеться в повідомленні.

Проте, слідству вдалось довести, що суддя під час ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також результати ще однієї експертизи свідчать про те, що суддя їхав за кермом на момент ДТП зі швидкістю 100 км/год.

Нагадаємо, інцидент стався у ніч на 26 травня за кілька хвилин до початку комендантської години у Києві. Тандир на автівці, рухаючись по проспекту Берестейському повз блокпост збив на смерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

Тоді від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився, біологічні зразки у нього відібрали примусово.

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