Франція передасть Україні далекобійні ракети — Макрон

Україна отримає від Франції ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Про це під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив президент країни Еммануель Макрон.

«Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети», — заявив президент Франції.

Водночас Макрон не уточнив про які саме ракети йдеться і скільки поставлять Україні.

За даними французький ЗМІ, ймовірніше йдеться ракети SCALP, відомі як Storm Shadow, які вже використовують українські військові.

SCALP або Storm Shadow — це спільна франко-британська розробка класу «повітря — земля». Ракета призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Вона має польотну масу до 1300 кг, а її бойова частина — 450 кг. Її дальність може сягати до 560 км. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 100% пусків ракет Storm Shadow по ворожих цілях були влучними.