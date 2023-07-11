В Україні презентували унікальну систему захисту від вибухів та балістичних ударів (фото)

В Україні презентували унікальну систему для забезпечення безпеки, оборони та захисту від вибухів Duayen™ Spray System.

Офіційний представник компанії Defense Solutions в Україні влаштував представлення системи на секретному військовому полігоні.

В умовах війни в Україні питання захисту будівель, транспортних засобів і, звісно, людей стоїть гостро як ніколи.

Розробники пояснили, що Duayen™ Spray System — це системи покриттів і оболонок, які захищають від балістичних ударів та вибухів різної потужності.

У поєднанні з іншими компонентами вона гарантує максимальний захист від наслідків цілеспрямованих атак із застосуванням вибухових речовин.

Як працює захисна система Duayen™ Spray System

Напилювані міцні покриття та захисні оболонки Duayen™ допомагають відбивати та поглинати енергію балістичних та вибухових хвиль. Ізоляційні та захисні властивості аерозольної системи Duayen™ Spray System зміцнюють бетон, цегляну кладку та сталеві конструкції. Ці властивості забезпечують цілісність конструкцій і перешкоджають тому, щоб уламки, що розлітаються, не спричиняли серйозні руйнування чи поранення.

Система утворює безшовне монолітне захисне покриття, що запобігає абразивному зношенню, корозії, впливу ударної енергії та використовується для посилення композитних броньованих виробів.

Матеріали Duayen™ Spray System розроблені на основі двокомпонентного 100% твердого поліуретану з високою міцністю на розрив, який має чудову стійкість до вологи та різного виду хімічних речовин, а також відмінну термостійкість.

Матеріали Duayen™ Spray System давно й активно використовують військові в країнах Європи та в США. Незабаром ця технологія рятуватиме життя й українських захисників і цивільних.

Як провели тестування Duayen™ Spray System

Щоб продемонструвати ефективність системи, на полігоні влаштували тестування. Для цього використали вибухові боєприпаси і автомобіль «Таврія», покритий двома типами оболонок Duayen™ Spray System.

В результаті після випробування трьома вибухами автівка залишилась майже неушкодженою.

Для чого можна використовувати Duayen™ Spray System

У захисної системи — широкий діапазон використання:

бронежилети та захисні шоломи;

балістичні захиснi екрани;

танки, квадроцикли та колісні транспортні засоби;

броньованi панелi та панелi броньових пiдкладок для бронетранспортерiв, суден, гвинтокрилів та iнших транспортних засобiв;

стiни будiвель i споруд;

системи, сумiснi iз захисними покриттями вiд ОР (хiмiчна та бiологiчна зброя);

бензовози та резервуари для зберiгання;

поверхні, стiйкі до пiску та абразивних матеріалів;

нековзкi поверхнi;

поверхнi рятувальних човнiв та човнiв спецiального призначення.

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