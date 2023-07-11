У лісі на Житомирщині авто підірвалось на міні: загинув 23-річний хлопець (фото)

У понеділок, 10 липня, на Житомирщині у лісі неподалік кордону чоловік натрапив на міну та загинув.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції у Житомирській області.

Сім’я поїхала до лісу збирати чорниці та проігнорувала попереджувальні знаками та обмежувальні стрічки.

«Родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудня-Хочинська Олевської громади збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі», — розповіли правоохоронці.

Вже на забороненій території 23-річний водій наїхав на міну. Через вибух він загинув на місці.

Правоохоронці закликали жителів не нехтувати правилами безпеки та нагадали, що відвідувати прикордонні зони заборонено під час воєнного стану.

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