Франція дає Україні ракети великої дальності SCALP

Франція надає Україні ракети великої дальності. Заявив на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Емманюель Макрон.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ВВС.

Читай також: ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України

“Враховуючи продовження українського контрнаступу, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і спорядження… Ми вирішили надати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів на велику відстань”, – сказав французький президент.

Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч

Гурт Kozak System презентував потужну пісню “Українське сонце”

Норвегія збільшить військову допомогу України на $240 млн

В Україні з’явились автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю

В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення

Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова

ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн

До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців

G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні

Макрон відзначив, що ракети надають “відповідно до нашої доктрини, тобто для того, щоб дозволити Україні захищати свою територію”. Це може бути натяком на те, що ракети не можна буде використовувати для ударів вглиб російської території.