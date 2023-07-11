Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Німеччина на саміті НАТО 11 липня оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть пускові установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє CNN .

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Новий пакет на суму 700 млн євро включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.

Також Україна отримає 20 тис. артилерійських боєприпасів і 5 тис. 155-мм димових боєприпасів.

Крім того, Німеччина надішле систему безпілотників LUNA і пакет протимінних засобів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що пакет озброєнь призначений для підтримки України, яка захищається від РФ.

“Цим ми робимо важливий внесок у зміцнення потенціалу витривалості України”, – сказав Пісторіус.