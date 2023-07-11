«Зрівняли із землею»: у Бердянську влучили в готель, де жило керівництво окупантів (фото)

11 липня в окупованому Бердянську стався вибух у готелі, де жило військове керівництво російських загарбників.

Будівлю фактично «зрівняли з землею», повідомили у Бердянській МВА.

«Є влучання по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів. Будівлю фактично зрівняли з землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги», — йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що місцеві чули вибух близько 14:00, а згодом о 16:30 пролунало ще близько шести.

Інформацію про вибухи підтвердив колаборант Володимир Рогов. За його словами, більшість ракет нібито збило ППО над морем у районі Бердянського порту. Втім, одне влучання на території міського підприємства зафіксовано.

У військовій адміністрації додають, що «прильоти» фіксують у районі заводу «Південгідромаш», який контролюють окупанти.

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