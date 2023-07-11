Саміт НАТО ухвалив рішення щодо членства України: Столтенберг озвучив деталі

У вівторок, 11 липня, у Вільнюсі саміт НАТО ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України і її членства в Альянсі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО», — сказав він.

Перш за все, ухвалили багаторічну програму підтримки для України. За його словами, це дозволить українській армії перейти з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.

По-друге, Столтенберг розповів про створення нової Ради Україна-НАТО. Вона має стати форумом для консультацій та ухвалення рішень, де «ми зустрічатимемось як рівні».

Також генсек підтвердив, що Україна стане членом Альянсу без ПДЧ.

«Третє — ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови», — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що те, що погодили країни Альянсу, — це позитивний меседж щодо підтримки України та на шляху до членства. Він пообіцяв, що НАТО продовжить надавати військову підтримку Україні, оскільки вважає, що без перемоги України немає підстав говорити про членство країни в Альянсі.

«Ніколи ще не було такого сильного політичного меседжу на шляху до членства та практичної підтримки з боку НАТО для підвищення можливостей взаємодії між Альянсом та Україною», — резюмував Столтенберг.

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