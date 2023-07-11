Українську драму “Клондайк” покажуть у Туреччині безоплатно під час Днів кіно

У Туреччині, в рамках “Днів кіно в кінотеатрах”, відбудеться безплатний показ стрічки “Клондайк” від української режисерки Марини Ер Горбач.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Антивоєнну українську драму “Клондайк”, що розповідає про події 2014 року на Донбасі, покажуть у Ташмектеп на острові Бююкада 11 липня о 20:45.

Istanbul City Lines організовує спеціальні рейси до Адалару протягом 9 днів, коли відбуваються Дні кіно на островах. З 8 по 16 липня гості можуть скористатися пароплавом, що вирушає з Бююкади о 23:15 та робить зупинки на Гейбеліаді, Бургазаді, Киналіаді та Бостанчи.

Команда фільму проводить безплатний показ, на який кіномани можуть прийти та поспілкуватися з ними.

Сюжет розповідає про сім’ю з Донеччини у 2014 році. Ірка (Оксана Черкашина) та Толік (Сергій Шадрін) з села Грабове чекають народження свого першого дитяти. Однак, поява озброєних чужинців на околицях села змушує їх прийняти рішення. Ірка не хоче покидати свій дім, Толік захоплюється ополченцями, а брат Ірки, Ярік (Олег Щербина), розмірковує про те, як протистояти.

У фільмі головні ролі зіграли Оксана Черкашина (відома з “Погані дороги”), Сергій Шадрін (“Чорний ворон”) та Олег Щербина (зі стрічки “Черкаси”).

Українськими продюсерами фільму є Марина Ер Горбач та Святослав Булаковський (Kedr Film), також долучений був турецький продюсер Мехмет Баґадир Ер (Protim V.P).