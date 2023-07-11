На Одещині чоловік одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, аби виїхати за кордон (фото)

Правоохоронці на Одещині викрили схему виїзду за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

32-річний чоловік одружився з 56-річною жінкою з інвалідністю та планував на цій підставі виїхати за кордон. Під час перетину пункту пропуску «Старокозаче» у правоохоронців виникла підозра, що шлюб фіктивний, адже його уклали у день виїзду чоловіка з України.

З’ясувалось, що чоловік скористався оголошенням інтернеті про можливість одруження з жінкою, яка має інвалідність. Така послуга обійшлася йому у 8 тис. грн.

«Чоловік проживав в одному із сіл Южненської міської громади Одеської області, а жінка родом з Одеси. «Закохані» оформили шлюб в Одесі та одразу ж попрямували до кордону. Потенційному втікачу за додаткову винагороду навіть віднайшли таксі до пункту пропуску та надали «доглядальницю», яка мала все проконтролювати», — розповіли у ДПСУ.

Прикордонники передали зловмисників представникам Національної поліції.

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